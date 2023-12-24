Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe derbisi için stada doğru hareket etti

İSTANBUL,

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam saat 19.00'da deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi için stada doğru hareket etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park önünde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlarla bir süre sohbet eden Timur, daha sonra Florya'ya geçti.

Ülker Stadyumu'nda karşılaşmayı izleyecek 2 bin 79 konuk takım taraftarı da güvenlik aramasının ardından otobüslere bildirilerek stada götürüldü.