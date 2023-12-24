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Galatasaraylı Taraftarlar Fenerbahçe Derbisi İçin Ülker Stadyumu'na Geldi - Son Dakika
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Galatasaraylı Taraftarlar Fenerbahçe Derbisi İçin Ülker Stadyumu'na Geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na ulaştı. Bu maç, Galatasaraylı taraftarların 3 yıl 10 ay sonra Kadıköy'de deplasman tribününde yer alacakları ilk maç olacak.

24.12.2023 - 16:08,
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Galatasaraylı taraftarlar 3 yıl 10 ay sonra Kadıköy'de

Doğukan DEMİRKIRDI ? Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA)- Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 18'inci haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek. Bu mücadele öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıklamıştı. Rams Park'ta toplanan ve 26 otobüs ile yola çıkan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na ulaştı. Daha sonra güvenlik kontrolünden geçen sarı-kırmızılı taraftarlar tribündeki yerini aldı.

GALATASARAY TARAFTARI 3 YIL 10 AY SONRA KADIKÖY'DE

Galatasaraylı taraftarlar son olarak 23 Şubat 2020'de Kadıköy deplasmanında yer almıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 3 yıl 10 ay sonra Fenerbahçe derbisinde deplasman tribününde yer alacak.

Galatasaraylı Taraftarlar Fenerbahçe Derbisi İçin Ülker Stadyumu\'na Geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Galatasaraylı Taraftarlar Fenerbahçe Derbisi İçin Ülker Stadyumu'na Geldi - Son Dakika
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