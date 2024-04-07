Galatasaraylı Taraftarlar, Fenerbahçe\'nin Sahadan Çekilmesini Kutladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kalırken, sarı-kırmızılı taraftarlar kentte kutlama yaptı.
Galatasaray'ın ilk dakikada Mauro Icardi ile 1-0 öne geçtiği maçın 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etmesiyle stattan ayrılan Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaptı.
Gönül verdikleri takımların flamalarını sallayan taraftarlar, halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu. Fenerbahçeli taraftarların da kutlamalarda yer alması dikkati çekerken, iki takımın taraftarlarının birlikte halay çekmeleri de renkli görüntüler oluşturdu.
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Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez konuştu. Özbek, ''Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği ve karşılaşmada Galatasaray adına tek golü atan yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Wanda Nara, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." paylaşımını yaptı.
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