Galatasaraylı Taraftarlar, Fenerbahçe'nin Sahadan Çekilmesini Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaraylı Taraftarlar, Fenerbahçe'nin Sahadan Çekilmesini Kutladı

Galatasaraylı Taraftarlar, Fenerbahçe\'nin Sahadan Çekilmesini Kutladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

07.04.2024 23:01  Güncelleme: 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kalırken, sarı-kırmızılı taraftarlar kentte kutlama yaptı.

Galatasaray'ın ilk dakikada Mauro Icardi ile 1-0 öne geçtiği maçın 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etmesiyle stattan ayrılan Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaptı.

Gönül verdikleri takımların flamalarını sallayan taraftarlar, halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu. Fenerbahçeli taraftarların da kutlamalarda yer alması dikkati çekerken, iki takımın taraftarlarının birlikte halay çekmeleri de renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Taraftarlar, Fenerbahçe'nin Sahadan Çekilmesini Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:02 Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tepkisi kamerada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada
21:55 Süper Kupa’da Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı
21:32 Şanlıurfa’da Süper Kupa maçı öncesinde ’Ali Koç dışarı’ tezahüratları yapıldı Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde 'Ali Koç dışarı' tezahüratları yapıldı
20:57 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
22:11 Maç başlar başlamaz attı Icardi’den Süper Kupa’da 50. saniyede gol Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol
20:57 Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü
20:49 CHP’nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL’lik kuruyemiş faturası ödedi CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödedi
19:34 Sinirden masayı yumrukladı Ali Koç’tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek Sinirden masayı yumrukladı! Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek
18:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da
18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 23:37:46. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaraylı Taraftarlar, Fenerbahçe'nin Sahadan Çekilmesini Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement