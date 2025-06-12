Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı

Galatasaraylı futbolcu Alvaro Morata, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İspanya'nın Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi finalinde penaltı atışlarında penaltıyı kaçırarak ülkesinin finali kaybetmesine neden olan Morata, depresyonda olduğunu açıkladı.

''SANIRIM BUNUN ADI DEPRESYON''

Morata, üzgün olduğunu dile getirerek, "Her şeye sahibim; harika bir eş ve çocuklar, sevdiğim bir ev ve istediğim bir araba... Ancak aniden bir üzüntü çöküyor. Ne yapacağınızı, nasıl tepki vereceğinizi bilmiyorsunuz. Sanırım bunun adı depresyon. Üzgünüm.'' dedi.

''KURTULMANIN ÇARESİNİ ARAMALISINIZ''

İspanyol forvet açıklamalarına devam ederek, "Depresyon çok derin bir sorundur. Panik veya anksiyete atakları 10 gençten sekizini olumsuz etkiliyor. Bunu kabul etmekte yanlış bir şey yok, bu bir zayıflık değil. Size yardım edecek birine ihtiyacınız var. Bundan kurtulmanın bir çaresini aramalısınız." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Milan ve Galatasaray'da toplam 41 maça çıkan Morata, 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.