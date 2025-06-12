Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı

Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
12.06.2025 23:11
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Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, kişisel bir sağlık sorunu olarak depresyonla mücadele ettiğini duyurdu. Morata yaptığı açıklamada, ''Her şeye sahibim; harika bir eş ve çocuklar, sevdiğim bir ev ve istediğim bir araba... Ancak aniden bir üzüntü çöküyor. Ne yapacağınızı, nasıl tepki vereceğinizi bilmiyorsunuz. Sanırım bunun adı depresyon.'' dedi.

Galatasaraylı futbolcu Alvaro Morata, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İspanya'nın Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi finalinde penaltı atışlarında penaltıyı kaçırarak ülkesinin finali kaybetmesine neden olan Morata, depresyonda olduğunu açıkladı.

''SANIRIM BUNUN ADI DEPRESYON''

Morata, üzgün olduğunu dile getirerek, "Her şeye sahibim; harika bir eş ve çocuklar, sevdiğim bir ev ve istediğim bir araba... Ancak aniden bir üzüntü çöküyor. Ne yapacağınızı, nasıl tepki vereceğinizi bilmiyorsunuz. Sanırım bunun adı depresyon. Üzgünüm.'' dedi.

''KURTULMANIN ÇARESİNİ ARAMALISINIZ''

İspanyol forvet açıklamalarına devam ederek, "Depresyon çok derin bir sorundur. Panik veya anksiyete atakları 10 gençten sekizini olumsuz etkiliyor. Bunu kabul etmekte yanlış bir şey yok, bu bir zayıflık değil. Size yardım edecek birine ihtiyacınız var. Bundan kurtulmanın bir çaresini aramalısınız." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Milan ve Galatasaray'da toplam 41 maça çıkan Morata, 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Alvaro Morata, Galatasaray, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Fuat Seckin:
    Dünyalık olarak her şeyi tatmışsın Demek ki her şey madde ile olmuyor insan Ruh ve bedenden oluşmuştur bedenin ihtiyacını görmüşsün ruhun aç oda seni yaradan da var 15 0 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    FB'ye gönderelim mi seni çivi çivi söker 1 1 Yanıtla
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