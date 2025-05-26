Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, şampiyonluk kutlamalarında duygu dolu anlar yaşadı. Kendi kurtarışlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamazken o anlarda Muslera'nın oğlunun da hüngür hüngür ağladığı görüldü.

OĞLU DA AĞLADI

Galatasaray'da Fernando Muslera için şampiyonluk kutlamalarında duygusal dakikalar yaşandı. Muslera, kutlamalar için sahaya, "Çok üzgünüz, onu çok özleyeceğiz" sözleri ile anons edildi. Deneyimli eldiven, kutlamalar sırasında kendi kurtarışlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamazken o anlarda Muslera'nın oğlunun da hüngür hüngür ağladığı görüldü.

"HER ZAMAN KALBİMİZDESİN"

Galatasaraylı oyuncular, daha sonra Muslera'yı omuzlarına aldı ve havaya kaldırdı. Uruguaylı file bekçisi, takım arkadaşlarının omuzundan indikten sonra taraftarlara el salladı. Muslera için daha sonra, "Her zaman kalbimizde olacaksın. Kaptan. Lider. Rekortmen" ifadeleri kullanıldı.