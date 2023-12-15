 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı

Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, antrenman öncesi kuvvet çalışması sırasında sakatlandı. Başarılı futbolcunun göğüs kasında kopma meydana geldi.

15.12.2023 - 15:00,  Güncelleme: 15:37
Abone Ol

Süper Lig devi Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcusu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi gerçekleştirdiği kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopma meydana geldiğini duyurdu.

GÖĞÜS KASI KOPTU

Sarı-kırmızılı kulüpten tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" ifadelerine yer verildi.

Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 20 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Galatasary'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu
Galatasaray\'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Sergio Oliveira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı - Son Dakika


16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59
Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

Son Dakika
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59 Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 16:42:26. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement