İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya

Bu köyde herkes milyoner! Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var

İsrail ordusunun Refah saldırıları uluslararası tepkilere rağmen hız kesmeden devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yine Refah'ın batısında El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucunda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

İSRAİL 2 GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞTI

İsrail savaş uçakları, 26 Mayıs gecesi Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki kararlarına rağmen Refah'ın kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalamıştı.

Saldırı sonucunda 40 kişi hayatını kaybederken Refah operasyonunun eskisinden de yoğun şekilde devam etmesi uluslararası tepkilere neden olmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise saldırıyı"trajik bir hata" olarak niteleyerek soruşturma başlatıldığını söylemişti.

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