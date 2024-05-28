İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Dünya

İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İsrail ordusu Refah'ta yeniden Filistinlilerin barındığı bir çadır kampına saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırı sonucunda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını duyurdu.

28.05.2024 16:40  Güncelleme: 16:53
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İsrail ordusunun Refah saldırıları uluslararası tepkilere rağmen hız kesmeden devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yine Refah'ın batısında El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucunda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

İSRAİL 2 GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞTI

İsrail savaş uçakları, 26 Mayıs gecesi Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki kararlarına rağmen Refah'ın kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalamıştı.

Saldırı sonucunda 40 kişi hayatını kaybederken Refah operasyonunun eskisinden de yoğun şekilde devam etmesi uluslararası tepkilere neden olmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise saldırıyı"trajik bir hata" olarak niteleyerek soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Son Dakika Dünya İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özgur Menekşe: uyumaya devam devam valla 3 dunya savasi ciksin 16 0 Yanıtla
  • Erhan Sitil: Allahım lanetler yağdırsın İsrail'in üzerine. Niye kimse bunlara dur demiyor niye niye ?????? 10 1 Yanıtla
  • orko Şato: bütün dünya kafasını kuma gömmüş durumda,..... 9 0 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK: bu İsrail'e dur diyecek bi Allah'ın kulu yokmudur. bu adamlar dünyaya kafa tutuyor nerdesiniz ey insanlık. 8 0 Yanıtla

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