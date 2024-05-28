11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı

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Mersin'de meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi yaralandı. Kazanın sorumlusu olan otobüs şoförü, zeminin ıslak olması nedeniyle hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

28.05.2024 16:29
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Mersin'de karşı şeride geçip 10 kişinin ölümüne ve 39 kişinin de yaralanmasına yol açan otobüsün şoförü Ali Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Feci kazada şoför Ali Güler'in ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli savunmasında, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dedi.

YOLCU DOLU OTOBÜS BARİYERLERİ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, 26 Mayıs akşamı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, şoför Ali Güler'in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.

CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

10 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı bugün 11'e yükseldi. Yaralanan 39 kişinin ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastanelerde tedavisi sürüyor.

"ZEMİN ISLAK OLUNCA HAKİMİYETİMİ KAYBETİM"

Kazada hafif yaralanan 45 yaşındaki şoför Ali Güler de tedavisinin ardından Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Şoför Güler'in ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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