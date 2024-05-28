Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'in 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Şimşek, uygulanan doğru politikalarla risk priminin düşmesinin hem kamunun hem de özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azalttığını ve dış finansmana erişimi kolaylaştırdığını ifade etti.

28.05.2024 16:06
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımla Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'in 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı.

"UYGULADIĞIMIZ DOĞRU POLİTİKALARLA..."

Bakan Şimşek açıklamasında "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Bakan Şimşek: Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ

Öte yandan Türkiye, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin çalışmaları hızlandırdı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, "Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödediği kurumlar vergisi yükü yüzde 15'ten aşağıda ise asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı vergi farkını alabilecek. Fark vergi alma hakkı öncelikle şirketin faaliyette bulunduğu ülkede. Bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa şirketin ana merkezinin olduğu ülke bu vergiyi alabiliyor. Burada da asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa aynı gruba dahil şirketlerin bulunduğu üçüncü ülke tarafından bu vergi alınabilecek. Kurulan model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her hal ve takdirde yüzde 15 vergi yükü taşımasını amaçlıyor" dedi.

Şimşek, asgari kurumlar vergisi uygulamasına geçmeyen ülkelerin vergileme haklarını bir başka ülkeye devretmiş olması nedeniyle diğer ülkelerin bu konuda yasama çalışmalarına hız verdiğini belirterek, "Ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye\'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Rıdvan Gökdemir: Ben dışını içini bilmem gardaş insanlar kiralarını ödemekte zorlanıyor aldığımız maaşı ev sahiplerine yatıyoruz nereye kadar 14 0 Yanıtla
  • adem ertaş: İki sene önce 2000 TL olan kiralar şuan 20000 TL ye dayanmış durumda bakın araştırın , yani bura da şöyle bi sıkıntı daha var ,sadece enflasyon üzerinden değil bir takım ev sahiplerinin insafsızlığından dolayı da sorun yaşıyor insanlar. Bence çözüm muhite göre emsal kira bedeli belirlenmeli ve o fiyat aşılmamalı yoksa iş çığrından çıkıyor. 6 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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