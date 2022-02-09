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Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı

09.02.2022 23:10

- Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek'i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.

- Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı

KAYSERİ - Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek'i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe karşısında Kayserispor'a turu kazandıran golü atan Ramazan Civelek, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan maçta yaptığı hata ile takımının mağlubiyetine sebebiyet veren Ramazan, bu kez takımını sırtlayan isim olmanın mutluluğunu yaşadı.

Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan'ı Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. Kendisine sarılarak moral veren Hikmet Karaman, Ramazan'ı sergilediği futbol ve attığı golden ötürü kutladı. Karaman, takım oyuncularını da tek tek tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.

Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı
Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı
Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı

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Ramazan Civelek, Hikmet Karaman, Fenerbahçe, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor


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