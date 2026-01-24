Galibiyeti getirdi! Semih Kılıçsoy alev alev yanıyor

İtalya Ligi'nde 22. hafta maçında Fiorentina ile Cagliari karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Cagliari, deplasmanda 2-1 kazandı.

SEMİH ATTI, CAGLIARI KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısını Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu, Serie A'da üçüncü golünü attı. Cagliari, 47. dakikada Marco Palestra'nın golüyle farkı ikiye çıkarırken Fiorentina, 74. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Cagliari, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla Cagliari, puanını 25'e yükseltirken Fiorentina ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fiorentina, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, Hellas Verona'yı ağırlayacak.