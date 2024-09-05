Galler Teknik Direktörü Bellamy ve Ramsey'in Açıklamaları Canlı Yayında
Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy ve ünlü futbolcu Aaron Ramsey, güncel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayın DHA FEED 2 üzerinden gerçekleştiriliyor. Galler milli takımı ile ilgili stratejiler, oyuncu performansları ve yaklaşan maçlar hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.
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6.09.2024 06:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: Galler Teknik Direktörü Bellamy ve Ramsey'in Açıklamaları Canlı Yayında - Son Dakika
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