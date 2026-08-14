Gamze Takmaz Melikgazi Kayseri'de
Gamze Takmaz, Melikgazi Kayseri Basketbol'a katıldı. Tecrübeli oyuncu yeniden takımda.
Melikgazi Kayseri Basketbol, Gamze Takmaz'ı kadrosuna kattı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gamze Takmaz'ı renklerine bağladı. Son olarak OGM Ormanspor forması giyen 1991 doğumlu oyuncu yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek. 2013-2014 ve 2018-2019 sezonlarında sarı kırmızılı formayı giyen Gamze Takmaz, 2026-2027 sezonunda yeniden Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.
Kaynak: İHA
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