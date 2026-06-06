Gana, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
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Gana, 2026 Dünya Kupası'na Hazır

06.06.2026 11:38
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Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası'na 5. kez katılıyor; genç oyuncularla güçlendirilmiş kadro hedefli.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor.

2022 Katar Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan "Siyah Yıldızlar", yeniden yapılanma sürecini başarıyla tamamlayarak turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile L Grubu'nda yer alan Gana'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Afrika Elemeleri'nde (CAF) oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Gana, I Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı.

Gana'nın 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Gana-Madagaskar: 1-0

Komorlar-Gana: 1-0

Mali-Gana: 1-2

Gana-Orta Afrika Cumhuriyeti: 4-3

Gana-Çad: 5-0

Madagaskar-Gana: 0-3

Çad-Gana: 1-1

Gana-Mali: 1-0

Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana: 0-5

Gana-Komorlar: 1-0

TakımOGBMAYP
Gana1081123625
Madagaskar10613171219
Mali1053217618
Komorlar10505121315
Orta Afrika Cumhuriyeti1022611248
Çad100195241

Öne çıkan oyuncuları

2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Gana, turnuvanın ardından teknik yapılanmasını yeniden şekillendirdi. Bu süreçte kadroya daha genç ve Avrupa'da forma giyen oyuncular entegre edildi.

Kaptan Jordan Ayew tecrübesiyle hücum hattına liderlik ederken, genç oyuncu Antoine Semenyo ise hız ve bitiriciliğiyle Gana'nın hücumdaki en büyük tehditlerinden biri olarak gösteriliyor. Thomas Partey de takımın bir diğer önemli oyuncusu olacak.

Gana'nın kadrosunda Başakşehir forması giyen Jerome Opoku da bulunuyor.

Dünya Kupası geçmişi

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katılırken, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başardı.

2010'da Almanya, Sırbistan ve Avustralya ile yarıştığı gruptan çıkan Gana, son 16 turunda karşılaştığı ABD'yi Gyan'ın uzatmalardaki golüyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı ama çeyrek finalde Uruguay'a penaltılar sonucunda yenilerek elendi.

Dünya kupalarında 15 maç yapan Gana, bu maçlardan 5'ini kazandı, 7'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Gana, bu maçlarda 18 gol attı, kalesinde ise 23 gol gördü.

Gana'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

2006 - 2. tur

2010 - Çeyrek final

2014 - Grup aşaması

2022 - Grup aşaması

Kadro

Kaleci: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax)

Savunma: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Alexander Djiku (Spartak Moscow), Elisha Owusu (Auxerre)

Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)

Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

Maç takvimi

18 Haziran (TSİ 02.00): Gana-Panama (Toronto Stadı)

23 Haziran (TSİ 23.00): İngiltere-Gana (Houston Stadı)

28 Haziran (TSİ 00.00): Hırvatistan-Gana (Philadelphia Stadı)

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gana, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

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