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Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Chris Hughton Görevden Alındı - Son Dakika
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Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Chris Hughton Görevden Alındı

Gana Futbol Federasyonu (GFA), milli takımın Afrika Uluslar Kupası'ndaki kötü performansı nedeniyle teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verdi. GFA, tüm teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu ve önümüzdeki günlerde milli takımın gelecekteki yönüne ilişkin bir yol haritası sunacak.

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Chris Hughton Görevden Alındı
24.01.2024 - 14:09,
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Gana Futbol Federasyonu (GFA), milli takımın Afrika Uluslar Kupası'ndaki kötü performansı nedeniyle teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verdi.

GFA'dan yapılan açıklamada, Hughton'ın milli takım teknik direktörlüğü görevinden alındığı belirtildi.

Tüm teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiğinin aktarıldığı açıklamada, "GFA, önümüzdeki günlerde milli takımın gelecekteki yönüne ilişkin bir yol haritası sunacak." ifadesi kullanıldı.

Gana, Fildişi Sahili'nde devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasında oynadığı 3 maçın hiçbirini kazanamadı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti, bu da turnuvadan erken elenmelerine neden oldu.

Kaynak: AA
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