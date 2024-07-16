Gareth Southgate, EURO 2024 finalinden sonra istifa etti

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İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya'ya kaybedilen finalden??????? 2 gün sonra istifa etti.

53 yaşındaki İngiliz teknik adam, yaptığı açıklamada, "Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek hayatımın en büyük onuruydu. Benim için her şey demekti ve ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Ama artık değişim zamanı, yeni bir sayfa açma zamanı." ifadelerini kullandı.

Southgate yönetimindeki İngiltere, EURO 2020 finalinde İtalya'ya, EURO 2024 finalinde ise İspanya'ya kaybetmişti.