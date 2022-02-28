GAÜN öğrencisinden gurur verici başarı - Son Dakika

T. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, 396 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonada Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Fakültesi öğrencisi Salih Teksöz, 800 metrede Türkiye Şampiyonu olarak adını milli takım kadrosuna yazdırdı. Ayrıca Salih Teksöz, 1500 ve 4x400 branşlarında da Türkiye 3.'sü oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç günlük mücadele sona erdi. Tasnif dışı yarışan misafir atletlerin de katılımıyla gerçekleşen organizasyonda toplam 26 branşta Türkiye birincileri belirlendi. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular, Balkan Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi.

"Üniversitem bana birçok konuda yardımcı oldu"

Şampiyonada 3 madalya kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden GAÜN Diş Fakültesi öğrencisi Salih Teksöz, 5 Mart'ta 22 ülkenin katılımı ile yapılacak olan Büyükler Balkan Şampiyonası 800 Metre Branşında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Salih Teksöz, "Hazırlık döneminde yaşadığım birkaç zorluk vardı ama üniversitemiz ve fakültemiz beni yalnız bırakmayıp bana birçok konuda yardımcı oldu. Şuan ki hedefim 5 Mart'ta yapılacak olan Büyükler Balkan Şampiyonası ve 8 Mart'ta yapılacak olan Türkiye Üniversitelerarası Şampiyonası'nda en iyi performansı göstererek kariyerime yeni başarılar eklemek istiyorum. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın olmak üzere, desteklerinden dolayı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, hocalarıma, sınıf arkadaşlarıma ve destek veren herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yarışmalarda bir Türkiye rekoru kırılırken, bazı branşlarda bu yıl Türkiye salon listesindeki en iyi dereceler yenilendi. - GAZİANTEP