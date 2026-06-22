Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen ve bu yıl 100. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nda mücadele edecek jokeyler, adlarını tarihe yazdırabilmek için piste çıkacak. Yarış öncesinde görüşlerini paylaşan jokeyler, organizasyonun heyecanının her geçen gün arttığını belirtirken, ortak temennilerinin hak edenin kazanması ve tüm safkanların yarışı sağlıklı şekilde tamamlaması olduğunu ifade etti.

Türk yarışçılık tarihinin en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı yaşanıyor. Veliefendi Hipodromu'nda son hazırlıklar sürerken, 22 safkanın mücadele edeceği dev yarış 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu tarihi koşuda yer alacak jokeylerden Sadettin Boyraz, Hışman Çizik, Vedat Abiş, Mehmet Salih Çelik, Ercan Çankaya, Müslüm Çelik ve Erhan Aktuğ, yarış öncesindeki duygu ve temennilerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Sadettin Boyraz: "Kazandıktan sonra o mutluluğun etkisi 1 aya kadar sürebiliyor"

Gazi Koşusu'nda 2000 yılında Caprice, 2008 yılında ise Pan River ile iki kez zafere ulaşan Sadettin Boyraz, yarışın taşıdığı öneme dikkat çekerek sözlerine başladı. Boyraz, "Gazi Koşusu'nun bu yıl 100. yılını kutluyoruz. Kesintisiz yapılan sporların arasında en büyüklerinden bir tanesi. Öncelikle koşacak tüm safkanların sahiplerine, jokeylerine, antrenörlerine başarılar diliyorum. 3 yaşına kadar bütün at sahiplerinin hayalini kurduğu bir koşu. İyi olan kazanacaktır. Güzel bir koşu olacaktır diye düşünüyorum. Yaklaşık 40 sene tecrübemiz var. 30-35 kez Gazi Koşusu'na katıldık. İki kez de kazanmak nasip oldu. Birçok tabelalarımız oldu. Dünyada iki canlının yaptığı tek spor. Orada bütünleşerek Gazi Koşusu'nda potayı önde geçmek anlamlı, gurur verici ve tarihe adını yazdırıyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Gazi Koşusu'nu kazandıktan sonra o mutluluğun etkisi 1 hafta-10 gün, 1 aya kadar sürebiliyor. Yaşanması gerekir. Duyguları tarif etmek çok kolay değil. Türk atçılığı ivme kazanarak, başarılı atlar çıkararak, inşallah önümüzdeki yıllarda da Avrupa'da koşacak atlarımızı da görürüz" dedi.

Hışman Çizik: "Gazi Koşusu'nda kazanmak muhteşem bir kariyer olacak"

Gazi Koşusu'nun kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Hışman Çizik, "Özellikle bu yıl 100.'sü düzenlenecek Gazi, bu sene bizim için çok önemli. Adına yakışır bir koşu olmasını temenni ediyorum. Tüm meslektaşlarıma, herkese bol şans diliyorum. Gazi Koşusu'nda kazanmak at sahibi için büyük bir prestij, bizler için muhteşem bir kariyer olacak. Herkesin kazanmak istediği kadar, biz de atımızdan çok eminiz. Geçen yıl salise ile ikinci olmuştum. Umarım geçen seneyi bu sene ile telafi edeceğiz" diye konuştu.

Vedat Abiş: "Böyle bir yarışta şans bulabilmek gurur verici"

Atına çok güvendiğine dikkat çeken Vedat Abiş ise şunları söyledi:

"100 yıldır nesilden nesile taşınan bir emanet var. Seyirciler ve bizler açısından gerçekten bu yıl çok farklı olacak. Böyle bir yarışta şans bulabilmek gurur verici. Umarım bütün atların ayakları düz bassın. Çok güzel bir gün geçmesini dilerim. Atıma çok güveniyorum. Tay denemede ikinci oldum. Oradan direkt Gazi Koşusu'na geliyoruz. İnşallah şans bizden yana olur."

Mehmet Salih Çelik: "Sadece hızın değil, cesaretin ve tutkunun yarışı olacağına inanıyorum"

Jokeylerden Mehmet Salih Çelik, Gazi Koşusu'nun önemine dikkat çekerek, "100. Yıl Gazi Koşusu sadece bir yarış değil, asırlık döneminin emeğini ve tutkusunu, tarihini temsil eden bir dönüm noktasıdır. Koşuda sadece hızın değil, cesaretin yarışı olacağını, tribünde tutkunun bir yarışı olacağına inanıyorum. Gazi Koşusu'nun 100. yılına yakışır bir koşu olması dileğiyle, inşallah kazasız belasız bir yarış olur" ifadelerini kullandı.

Ercan Çankaya: "Çok güzel bir Gazi Koşusu olacağını umut ediyorum"

Gazi Koşusu için heyecanın şimdiden başladığını aktaran Ercan Çankaya, "Gazi Koşusu 100. yıl olduğu için bu sene hem heyecan yüksek, hem rakipler diğer senelere göre daha sert. TJK'da bütün emekçilerin en büyük koşusudur. Şimdiden heyecan başladı. Bu sene çok güzel bir Gazi Koşusu olacağını umut ediyorum. İnşallah şans bizden yana olur. Herkese başarılar dilerim. Safkanımız gayet iyi, bu sene kazanacağımızı umut ediyoruz. Önceki senelerde nasip olmamıştı. İnşallah bu sene nasip olur" şeklinde konuştu.

Müslüm Çelik: "Tüm camia oldukça heyecanlı"

Daha önce de birçok kez Gazi Koşusu'nda mücadele eden Müslüm Çelik, bu yılki yarıştan umutlu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl haziranın son haftasına atçılık camiası olarak heyecanlı bir şekilde geliyoruz. Bu yıl 100.'sünü gerçekleştireceğimiz için tüm camia oldukça heyecanlıdır. Katılan tüm atların ayaklarının düz basmasını diliyorum. Daha önceki yıllarda da katılmıştım, derecelerim olmuştu. Bu yıl daha da ümitliyiz. Hak edenin kazanacağı bir yarış olsun" dedi.

Erhan Aktuğ: "Hak edenin kazanmasını istiyorum"

Koşu öncesinde motivasyonunu artırmak ve yarışa odaklanmak için müzik dinlediğini belirten Erhan Aktuğ, "Bu heyecan, bu tutku 100 yıldır devam ediyor. Bu heyecana dahil olmak, 100. Gazi Koşusu'na katılmak benim için çok büyük onur, gurur, şeref. Yılda bir kez düzenlenen bir koşu, sadece 3 yaşlı İngiliz safkanlarına düzenlenen ve atların hayatları boyunca sadece 1 kez katılabileceği yarış. Bu, at sahipleri için çok özel bir durum. Şanslı taylara sahip olabilmek çok daha anlamlı. Kazasız, belasız olmasını diliyorum. Hak edenin kazanmasını istiyorum. Onlardan biri de inşallah ben olurum."

Hazırlıklarda sona gelindi

Veliefendi Hipodromu tarihi güne hazırlanırken, çevre düzenlemeleri, pistler, padok alanı ve tribünler için yoğun mesai harcandı. Yarışseverlerin giriş yapacağı kapıda '100. Gazi Koşusu' tabelaları asılırken, iç bölümde ise yakın dönemde Gazi Koşusu'nu kazanan jokey ve atların görselleri bilbordlarda yer alıyor. TJK tarafından organize edilen birçok etkinliğin de içinde bulunduğu yarış gününün festival havasında geçmesi planlanıyor. - İSTANBUL