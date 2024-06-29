Gazi Koşusu Yarın Veliefendi Hipodromu'nda Koşulacak - Son Dakika
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Spor

Gazi Koşusu Yarın Veliefendi Hipodromu'nda Koşulacak

Bu yıl 98. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 22 safkanın piste çıkacağı koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları prestijli kupayı kazanmak için mücadele edecek. Ahmet Çelik, 7 kez üst üste şampiyonluk rekoruna sahip jokey olarak yarışacak.

29.06.2024 10:34
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Bu yıl 98. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan piste çıkacak. Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşulacak ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele edecek.

İlk İhsan Atçı, son Mehmet Kaya kazandı

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Selim Kaya'nın sahibi olduğu ve Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı atlı at birinci oldu. Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik derecesiyle elde etti.

Ahmet Çelik'ten üst üste 7 şampiyonluk

Geçtiğimiz yıl men cezası nedeniyle Gazi Koşusu'nda yarışamayan Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip jokeyi olarak bulunuyor. 37 yaşındaki jokey yarın yapılacak yarışta 'Son Of Cooger' isimli atla piste çıkacak. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber', 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance', 94. Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' ve 95. Gazi Koşusu'nu 'Burgas' adlı safkan ile üst üste 7 kez kazandı.

En fazla şampiyon Mümin Çılgın

Gazi Koşusu'nda en fazla birinci olan jokey Mümin Çılgın oldu. Çılgın'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Mümin Çılgın, 'Helene de Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) adlı safkanlar ile kürsünün en tepesinde yer aldı.

Halis Karataş 6 kez şampiyon oldu

Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, rekor kırdığı 'Bold Pilot'un (1996) yanı sıra, 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.

Dağıtılacak ödüller

Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 13 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 5 milyon 400 bin TL, üçüncüye 2 milyon 700 bin TL, dördüncüye 1 milyon 350 bin TL ve beşinciye ise 675 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 TL'ye ulaşacak.

98. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya

2 - Borrego - M. Salih Çelik

3 - Cesur Ali - Ali Yıldız

4 - Countach - Ferit Yardımcı

5 - Dragon Flame - Akın Sözen

6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek

7 - Iron Sky - Görkem Özçelik

8 - King Davut - Erhan Aktuğ

9 - Madras - Özcan Yıldırım

10 - Mr Baybars - Halis Karataş

11 - Ride The Lightning - Mehmet Kaya

12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun

13 - Son Of Cooger - Ahmet Çelik

14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz

15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya

16 - Zızka - Selim Kaya

17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin

18 - Giz - Müslüm Çelik

19 - Look At The Star - Nevzat Avci

20 - Mangusta - Vedat Abiş

21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik

22 - Canotay - Hışman Çizik

Günün diğer koşuları

Gazi Koşusu'nun yanı sıra yarın Korea Racing Authority Koşusu, Kadın Binici Dostluk Kupası, Zübeyde Hanım Koşusu, Anafartalar Koşusu, Haliç Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu ve Nene Hatun Koşusu da yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gazi Koşusu Yarın Veliefendi Hipodromu'nda Koşulacak - Son Dakika

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