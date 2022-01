Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, takımın mücadelesinden memnun

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Tutku Açık, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, takımının sahaya koyduğu mücadele ve kazanma hırsından memnun olduğunu söyledi.

Açık, AA muhabirine, sezonun ilk yarısında mücadele seviyesinin yüksek ve zorlu geçtiğini kaydetti.

Sezon başında oynadıkları hazırlık maçlarından bu yana her zaman hırslı ve mücadeleci bir takım olmaya çalıştıklarını aktaran Açık, şöyle devam etti:

"Bütün rakiplerin birbirini yendiği, mücadele seviyesinin üst düzey olduğu maçlar yaşadık. Aynı şekilde bizim için de böyle geçti. Hazırlık maçlarından bu yana takımın göstermiş olduğu mücadeleden ve kazanma azminden çok memnunum. Bunu sahaya iyi yansıttılar. Dönem dönem sakatlıklarla ilgili şanssız zamanlar yaşadık. Bunlar normal şeyler ama bizde üst üste geldi maalesef. Özellikle rotasyonda daralmaya sebep oldu. Ama genel anlamda iyi bir ilk yarı geçirdik. Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandık ve ilk 8'in içinde kaldık. Güzel bir performans ortaya koyduk, memnunum."

"Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz"

Genç başantrenör, her maça ayrı motivasyonla hazırlandıklarını dile getirdi.

Kazanmaktan başka bir düşüncelerinin asla olmadığını vurgulayan Açık, şöyle konuştu:

"Sezon başından beri her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz ve her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kaybettiğimiz maçlar var, kağıt üzerinde kazanamayacağımızı düşündüğümüz maçları da kazandık. Özellikle deplasmanda iyi maçlar oynadık. Kendi sahamızda her zaman iyi mücadele ettik. Bu takımın mücadele gücü benim istediğim düzeyde. Kaybetsek de o emeği ve mücadeleyi sonuna kadar gösteriyoruz. İkinci yarıda da her karşılaşmayı tek tek düşünüp maçları kazanmak istiyoruz."

Taraftara teşekkür

Tutku Açık, Türkiye Kupası'nda mücadele edeceklerini hatırlatarak, hedeflerinden birinin kupayı almak olduğunu, kulüp olarak önemli bir organizasyona katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlk yarıda sahalarında oynadıkları maçlarda taraftarın kendilerini yalnız bırakmadığını ve bundan mutluluk duyduğunu, takımın her zaman taraftara ihtiyacı olduğunu belirten Açık, "Şimdiye kadar skor ne olursa olsun bizi hep desteklediler. Kendilerini altıncı adam olarak düşünmesinler, sahanın içinde biri olarak düşünsünler. Onlar benim için bir oyuncu. En az oyuncu kadar etki ediyorlar maça. Destekleri bizim için çok önemli. İnşallah bu desteği ikinci yarıda da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.