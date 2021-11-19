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Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık'tan taraftara destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık'tan taraftara destek çağrısı Açıklaması

19.11.2021 11:10
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık'tan taraftara destek çağrısı Açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi dokuzuncu haftasında yarın evinde Türk Telekom'u ağırlayacak Gaziantep Basketbol, taraftarına destek çağrısında bulundu.

ING Basketbol Süper Ligi dokuzuncu haftasında yarın evinde Türk Telekom'u ağırlayacak Gaziantep Basketbol, taraftarına destek çağrısında bulundu.

Takımın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda konuşan başantrenör Tutku Açık, takımın son iki haftada ciddi galibiyetler aldığını söyledi.

Kazandıkları maçlarda iyi mücadele ettiklerini ifade eden Açık, galibiyetlerde taraftarın rolüne dikkati çekti.

Yarın iç sahada oynayacakları Türk Telekom maçında taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Açık, şöyle konuştu:

"Galatasaray maçında taraftarımızın desteği bizim için çok önemliydi. Bunu hep beraber maçta yaşadık. Altıncı adam gibi olaya müdahale ettiler. Oyuncuların ayağa kalkmasına ve mücadele etmesine çok yardımcı oldular. Ben geçmişten gelen bir oyuncu olarak taraftarla oynamanın zevkini çok iyi biliyorum. Şimdi antrenör olarak bunu yaşamak istiyorum. Türk Telekom ile hafta sonu oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Çok önemli bir kadroya sahipler. Belki şuan 3 galibiyette gözüküyor ama ben onların toparlanıp daha iyi yerlere geleceğini inanıyorum. Bu maç bizim açımızdan çok önemli. O yüzden taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Umarım herkes gelip bizi destekler."

Kaptan Orhan Hacıyeva ise galibiyet serisi yakaladıklarını için mutlu olduklarını söyledi.

Taraftarın gücüne her zaman güvendiğini ifade eden Hacıyeva, "İki mağlubiyetten sonra bizim için önemli olan iki galibiyet kazandık. Bir seri yakaladık. Şimdiki hedefimiz Türk Telekom maçı. İyi bir rakip ve takım. Biz de iyi durumdayız. Sezon başından beri kendi evimizde maç kaybetmemek üzerine hedefimiz var. Bunun için taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Birlikte güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol Süper Ligi, Türk Telekom, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık'tan taraftara destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık'tan taraftara destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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