Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ü transfer etti - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ü transfer etti

28.06.2022 20:44
Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ü transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ü kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, " Can Uğur Öğüt, 2013-2020 döneminde toplam 7 sezon formamızı giymiş ve takımımızda kaptanlık yapmıştır. Geçtiğimiz sezonu Türk Telekom formasıyla ortalama maç başı 24.18 dakika süre almış, 7.8 sayı, 2.1 ribaund, 4.1 asist istatistiği ile oynamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ü transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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