Gaziantep Basketbol'da hedef "Süper Lig'e dönmek"

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, 3 sezon önce veda ettiği Süper Lig'e yeniden yükselmek istiyor.

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-23 sezonunda küme düşen ve 3 sezondur Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alan Gaziantep Basketbol, Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncularla kadrosunu güçlendirerek yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Sezon öncesinde yönetimi ve teknik kadrosu da tamamen değişen takımın başkanı İrfan Karakuzulu, ekibi başantrenör Sinan Çelik'e emanet etti.

"Süper Lig'e geri dönmek istiyoruz"

Sinan Çelik, AA muhabirine, Gaziantep Basketbol'un hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu söyledi.

Hazırlık sürecinde 3 turnuvaya katıldıklarını, bunlardan birine ev sahipliği yaptıklarını aktaran Çelik, "Bolu kampı itibarıyla çok verimli bir dönem geçirdik, sert hazırlık maçları oynadık. Umut ediyorum ki bunları sezon içerisine ve özellikle ilk 5-6 haftaya yansıtacağız." dedi.

Çelik, kadroyu yeniden planladıklarını ve ağırlıklı olarak Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncuları tercih ettiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Geçen sezondan 2 oyuncumuz bizimle devam ediyor, kaptanımız Yiğitcan Turna ve Utku Yücedağ bizimle. Süper Lig'de daha önce oynamış Türk oyuncularımız ve kariyerlerine güvendiğimiz 2 yabancı oyuncumuz var. Hazırlık döneminde verdikleri reaksiyon çok önemli. Her şeyden önemlisi de karakter olarak çok profesyonel yaşayan, antrenmana kıymet veren oyuncular. Bu da bizim antrenman kalitemize yansıyor. Biz Süper Lig'e dönmek istiyoruz, Gaziantep şehri bunu hak ediyor. Çıkmak değil, geri dönmek diyorum çünkü bu takım orayı hak eden, oranın takımı. İnşallah Süper Lig'e bu takımı geri döndüreceğiz."

"Hedefimize ulaşacağız"

Takım kaptanı Yiğitcan Turna ise geçen sezon ligi uzun süre lider götürerek güzel bir hikaye yazdıklarını ancak sezonu istedikleri gibi tamamlayamadıklarını dile getirdi.

Finale çıkmalarının da "büyük başarı" olduğunu ifade eden Yiğitcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl yine Süper Lig'i isteyen çok iddialı takımlar var, biz de onlardan bir tanesiyiz. Bu takım da o yönde kuruldu. İnşallah geçen yıldan yarım kalan işimizi bu sene halledeceğiz. Şu an yeni bir salona geçtik, yeni bir yönetimimiz var. Gaziantep halkı bizi her zaman destekliyor. İnşallah bu sene de salonu dolduracağız. Biz de sahadaki mücadelemizle o insanları buraya daha fazla çekeceğiz ve hedefimize ulaşacağız."