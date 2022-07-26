Gaziantep Basketbol'da milli takım sevinci - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol'da milli takım sevinci

26.07.2022 17:31
Gaziantep Basketbol'da milli takım sevinci

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu açıklanırken, Gaziantep Basketbol'un yeni transferlerinden Muhsin Yaşar da aday kadroda yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu açıklanırken, Gaziantep Basketbol'un yeni transferlerinden Muhsin Yaşar da aday kadroda yer aldı. Muhsin Yaşar'ın kadroda yer alamsıyla Gaziantep ekibi de tarihinde ilk kez milli takıma sporcu gönderme sevinci yaşadı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan 24 kişilik aday kadroyu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Samet Yiğitoğlu, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Alperen Şengün, Scott Wilbekin, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz yer aldı.

Gaziantep Basketbol'da milli takım sevinci

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosunda Gaziantep Basketbol'un yeni transferlerinden Muhsin Yaşar da yer aldı. Muhsin Yaşar'ın milli takım kadrosunda yer almasıyla Gaziantep Basketbol tarihinde ilk kez milli takıma sporcu gönderme sevinci yaşadı.

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Turu I Grubu'nda Letonya ve Sırbistan ile karşılaştıktan sonra 1-18 Eylül'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını oynamak için Gürcistan'a gidecek. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol'da milli takım sevinci - Son Dakika

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