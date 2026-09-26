Gaziantep Basketbol, Göztepe Isonem ve Darüşşafaka 3. haftayı galibiyetle açtı

Gaziantep Basketbol, Göztepe Isonem ve Darüşşafaka 3. haftayı galibiyetle açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. haftanın açılış gününde 6 maç oynandı. Gaziantep Basketbol, Göztepe Isonem, Yalova Haremspor, Büyükçekmece Basketbol, Mersinspor ve Darüşşafaka sahadan galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında 6 maç yapıldı.
Ligde 3. haftanın açılış gününde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle.
Cedi Osman Basketbol- Gaziantep Basketbol: 62-84
Göztepe Isonem-TED Ankara Kolejliler: 85-64
Yalova Haremspor-iLab Basketbol: 82-81
Büyükçekmece Basketbol-MKE Ankaragücü: 89-77
Mersinspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 87-82
Keçiören Belediyesi Bağlum-Darüşşafaka: 83-91
Kaynak: AA
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