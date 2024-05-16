Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek seride 2-1 öne geçti - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek seride 2-1 öne geçti

Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ni yenerek seride 2-1 öne geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı. Kulübün genel menajeri Boray Dai, takımı ve teknik heyeti galibiyetten dolayı kutladı ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

16.05.2024 13:55
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yenen Gaziantep Basketbol, bu etaptaki ilk galibiyetini alarak seride durumu 2-1 yaptı.

Kulübün genel menajeri Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı ve teknik heyeti galibiyetinden dolayı kutladı.

Gaziantep Basketbol'un hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu aktaran Dai, şunları kaydetti:

"Dün taraftarımız önünde seyir ve heyecanı oldukça yüksek bir maç oynadık. Taraftarın muhteşem desteğini sonuna kadar arkamızda hissettik. Özellikle son saniyelerde gerçekten heyecan oldukça fazlaydı. Ana kadromuzdan 3 oyuncumuzun sakat oluşu bizi rotasyon anlamında ciddi zora sokuyor. Fakat sahada mücadele eden oyuncularımıza, seyircimizin verdiği destek bize hem enerji hem de motivasyon sağladı. Seride durum 2-1 oldu. Yarın dördüncü maçımıza çıkacağız. İnşallah o maçı da kazanıp seride durumu 2-2 yapacağız ve son maçta rakibi, kendi evinde yenip inşallah finale kalmayı hedefliyoruz. Bizim buna inancımız tam. Cuma günü herkesi maçımıza bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek seride 2-1 öne geçti - Son Dakika

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