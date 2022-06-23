Kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonundan bu yana kadroda yer alan Haciyeva ile yolların ayrıldığı belirtilerek "A takım formamızı giyen Orhan Haciyeva'ya kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep Basketbol, Orhan Haciyeva ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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