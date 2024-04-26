Gaziantep Basketbol, play-off etabına galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep Basketbol, play-off etabına galibiyetle başlamak istiyor

Gaziantep Basketbol, play-off etabına galibiyetle başlamak istiyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonunu 4. bitiren Gaziantep Basketbol, play-off etabına galibiyetle başlamak istiyor. Gaziantep temsilcisi, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmek için mücadele ediyor. Başantrenör Ali Yıldırım, takımın hedefinin adım adım ilerlemek ve ilk maçta kazanmak olduğunu belirtti. Genel Menajer Boray Dai ise takımın azmiyle mutlu olduklarını ve Gaziantep'in Süper Lig'i hak ettiğini söyledi.

26.04.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonunu 4. bitiren Gaziantep Basketbol, play-off etabına galibiyetle başlamak istiyor.

Ligin normal sezonunu 57 puanla 4. tamamlayan Gaziantep temsilcisi, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmenin hesaplarını yapıyor.

Takımın başantrenörü Ali Yıldırım, AA muhabirine, bu sezon genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile ligde mücadele ettiklerini söyledi. Sezon boyunca sık sık sakatlıklarla uğraştıklarını ve bu durumun takımın gidişatını etkilediği ifade eden Yıldırım, play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Tekrar Süper Lig'e çıkmak istediklerini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Play-off etabının ilk maçında kaliteli ve yatırım yapan bir kulüple oynayacağız. Amacımız adım adım gitmek. Öncelikle kendi evimizde cumartesi günü mutlaka kazanmak istiyoruz. Kendi evimizde öncelikle hata yapmak istemiyoruz. Kazanıp ondan sonraki maçı hesaplamak istiyoruz. Hedefimiz mutlak galibiyetle başlamak. Bunu yapabilecek takımımız ve gücümüz var. Bunu sezon içinde zaten gösterdik. İnşallah evimizdeki ilk maça tüm taraftarı bekliyoruz. Gelsinler ve bize destek olsunlar. İnşallah kazanarak başlamak istiyoruz."

Genel Menajer Boray Dai: "Hedefimize az kaldı"

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai ise sezon boyunca takımın azminden mutlu olduğunu söyledi.

Gençlerle kurulu bir takımla başarı elde etmenin önemli olduğunu belirten Dai, "Normal sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Oyuncularımız gerçekten yüreklerini ortaya koyarak oynadı. Gaziantep şehri Süper Lig'i hak ediyor. Biz de bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi önümüzde play-off etabı var. En iyi şekilde hazırlanıyor. Hedefimize az kaldı." dedi.

Gaziantep Basketbol play-off etabının ilk maçında 27 Nisan Cumartesi günü evinde Çayırova Belediyesi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Ali Yıldırım, Basketbol, Gaziantep, Türkiye, Sigorta, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol, play-off etabına galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu İspanya'da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:42:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Basketbol, play-off etabına galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement