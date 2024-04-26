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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonunu 4. bitiren Gaziantep Basketbol, play-off etabına galibiyetle başlamak istiyor.

Ligin normal sezonunu 57 puanla 4. tamamlayan Gaziantep temsilcisi, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmenin hesaplarını yapıyor.

Takımın başantrenörü Ali Yıldırım, AA muhabirine, bu sezon genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile ligde mücadele ettiklerini söyledi. Sezon boyunca sık sık sakatlıklarla uğraştıklarını ve bu durumun takımın gidişatını etkilediği ifade eden Yıldırım, play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Tekrar Süper Lig'e çıkmak istediklerini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Play-off etabının ilk maçında kaliteli ve yatırım yapan bir kulüple oynayacağız. Amacımız adım adım gitmek. Öncelikle kendi evimizde cumartesi günü mutlaka kazanmak istiyoruz. Kendi evimizde öncelikle hata yapmak istemiyoruz. Kazanıp ondan sonraki maçı hesaplamak istiyoruz. Hedefimiz mutlak galibiyetle başlamak. Bunu yapabilecek takımımız ve gücümüz var. Bunu sezon içinde zaten gösterdik. İnşallah evimizdeki ilk maça tüm taraftarı bekliyoruz. Gelsinler ve bize destek olsunlar. İnşallah kazanarak başlamak istiyoruz."

Genel Menajer Boray Dai: "Hedefimize az kaldı"

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai ise sezon boyunca takımın azminden mutlu olduğunu söyledi.

Gençlerle kurulu bir takımla başarı elde etmenin önemli olduğunu belirten Dai, "Normal sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Oyuncularımız gerçekten yüreklerini ortaya koyarak oynadı. Gaziantep şehri Süper Lig'i hak ediyor. Biz de bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi önümüzde play-off etabı var. En iyi şekilde hazırlanıyor. Hedefimize az kaldı." dedi.

Gaziantep Basketbol play-off etabının ilk maçında 27 Nisan Cumartesi günü evinde Çayırova Belediyesi ile karşılaşacak.