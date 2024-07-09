Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis ile sözleşme yeniledi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Genel menajer Boray Dai, Freimanis'in geçen sezonki performansından memnun olduklarını belirterek, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

09.07.2024 13:05
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile sözleşme yeniledi.

Genel menajer Boray Dai, AA muhabirine, geçen sezon takımda oynayan Freimanis ile yeni sezon için tekrar anlaştıklarını söyledi.

Freimanis'in performansından memnun olduklarını belirten Dai, "Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu anlamda geçen sezon takımın iyilerinden olan ve 2017-2018 sezonunda da formamızı giyen Rolands Freimanis ile yeniden anlaştık. Bu sezon da tecrübesinden faydalanacağız. Takıma hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Dai, transfer çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

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