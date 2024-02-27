Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor salonu sayısını artıracak - Son Dakika
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Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor salonu sayısını artıracak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor salonu sayısını artıracak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki spor salonu sayısını yükselteceklerini belirtti. Şahin, çocuklara spor eğitimi vererek yeteneklerini keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi. Ayrıca engelli vatandaşların yararlanabileceği engelsiz spor salonu ve amatör futbol kulüplerinin kullanacağı Amatör Futbol Kompleksi yapacaklarını da açıkladı.

27.02.2024 16:19
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki spor salonu sayısını yükselteceklerini belirtti.

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Şahin, yazılı açıklamasında, küçük yaştaki çocuklara yeteneklerini keşfederek spor eğitim vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Spor salonları ve tesislerin sporcuların madalya ve kupa kazanmalarında önemi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bu çalışmalarımızın meyvelerini her geçen gün almayı sürdürüyor, kupa ve madalya sayımızı artırıyoruz. Bu yüzden biz kentin birçok noktasına spor salonları inşa ediyoruz. Bunun temelinde çocukların erken yaşta yeteneklerini keşfetmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni döneminde spor salonlarının sayılarını yükselteceklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Spor sağlık demek. Bugün yaşam süresinin uzun olduğu ülkelere ve şehirlere baktığımızda sporun ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Bizim spor adı altında şehre kazandırdığımız tesis ve salonlar aynı zamanda sağlık bireylerin oluşmasının da önünü açıyor. Ayrıca engelli vatandaşların yararlanabileceği engelsiz spor salonu yapacağız. Futbolun gelişmesi için amatör futbol kulüplerinin kullanacağı Amatör Futbol Kompleksi hizmete sunacağız."

Kaynak: AA

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