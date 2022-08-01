Şahin: "Spora ulaşabilirlikte gazi şehirde altın çağ yaşanıyor" - Son Dakika
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Şahin: "Spora ulaşabilirlikte gazi şehirde altın çağ yaşanıyor"

01.08.2022 14:27
Şahin: "Spora ulaşabilirlikte gazi şehirde altın çağ yaşanıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor tesislerine ve spora ulaşılabilirlikte Gazi şehrin altın çağını yaşadığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor tesislerine ve spora ulaşılabilirlikte Gazi şehrin altın çağını yaşadığını söyledi.

Vehbi Dinçerler Kapalı Spor Salonu'nda yapılan spor kurslarından yararlanan öğrencileri ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, gençlerle bir süre sohbet etti, verilen eğitimleri bir süre izledi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nın tatil döneminde tesislerde başlattığı yaz okullarında birçok spor branşında profesyonel hocalarla eğitimlerini sürdürüyor. Branşlardan bugüne kadar 41 bin 250 öğrenci yararlanırken kurslar boyunca toplamda 100 bin öğrenci sayısı hedefleniyor.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Valilik koordinasyonunda "Spor şehri Gaziantep" ve "Eğitim şehri Gaziantep" sloganları ile özel birçok proje başlatıldığını belirtti.

"Bin 200 madalya kazandık"

Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde projeler için gerekli olan tesislerin tümünün tamamladığının altını çizerek, "Şu anda spor tesislerine ve spora ulaşılabilirlikte Gaziantep altın çağını yaşıyor. Biz 18 yaş altı 600 bin çocuğu olan çok özel bir şehiriz. Bu çocuklarımızı fikren, ruhen ve bedenen geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Burada taramalar yapıyoruz. Hangi çocuğun hangi spor dalında yeteneği var bunlara bakıyoruz. Çünkü yeteneğinin olduğu, sevdiğin alanda başarılı oluyorsun. Bu doğru yöntemden dolayı 3 yıl önce ilgili daire başkanlığını kurduğumuz günden bu yana bin 200 madalya kazandık" dedi.

"100 bin çocuğumuz istifade edecek"

Yaz kurslarından alınan eğitimin ve yapılan eğitimin sonrasında da devam etmesi gerektiğini söyleyen Şahin, "Yaz okullarında 100 bin çocuğumuz istifade edecek. Spor yapan çok özel çocuklar var. Otizmli çocuklarımız var mesela. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde konuyla özel bir bölüm açtık. Çocuklarımız bütün enerjisini deşarj edebiliyor sporla. Bunun için çocuklarımızı doğru odaklamamız ve bu özel çocuklarında özel bir eğitim programıyla toplumda başarılı bireyler olarak hayatlarını devam ettirmemiz gerekiyor. İçerde bunun örnekleri var. Okulda başarısız olan çocukların buraya geldiklerinde nasıl disipline olduklarını, başarının arttığını gösteriyor. Spor diyerek geçmeyin, bu derslerinde ve dolayısıyla akademik başarıyı arttırıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Fatma Şahin, Gaziantep, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahin: 'Spora ulaşabilirlikte gazi şehirde altın çağ yaşanıyor' - Son Dakika

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