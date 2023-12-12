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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 sporcuya malzeme seti dağıttı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 sporcuya malzeme seti dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 2 bin 400 başarılı sporcuya eşofman, tişört, spor ayakkabısı, satranç ve kitaptan oluşan malzeme seti dağıttı. Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençleri iyi yetiştirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve spor anlamında yetenek taraması yapacaklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Büyükşehir Belediyesinin gençlere önemli destek verdiğini vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 sporcuya malzeme seti dağıttı
12.12.2023 - 13:43,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 başarılı sporcuya malzeme seti dağıttı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı Spor Salonu'ndaki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, gençleri iyi yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yönde çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Şahin, 5 yıl önce spor şehri olmak için kolları sıvadıklarını hatırlattı.

Şahin, kentte spor tesisi ile sporcu malzemelerinin eksik olduğunu belirlediklerini, bu yüzden bu yönde destek sağlamaya gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle 3. dönem, bizim altın çağı yaşayacağımız bir dönem olacak ve bunun için hazırlanıyoruz. Spor anlamında yetenek taraması yapacağız. Çocuklarımızın yeteneklerini belirleyeceğiz. Taradığımız çocukları kümeleştireceğiz ve uzmanlaştıracağız. Çocuklarımızın daha da profesyonelleşmesi için destek vereceğiz. Spor bir alışkanlıktır. Matematik, fizik iyi olabilir ama sporla bunları daha iyi yaparsınız. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Lütfen çocuklarınızı yetenek taraması yaptırın."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Büyükşehir Belediyesinin gençlere önemli destek verdiğini ve gençlerin emrinde olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı spor tesislerinde başarılı olan 2 bin 400 gence eşofman, tişört, spor ayakkabısı, satranç ve kitaptan oluşan set dağıtıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 sporcuya malzeme seti dağıttı - Son Dakika
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