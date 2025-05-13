Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 34 Branşta 2 Bin 230 Madalya Kazandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 34 branşta kazandığı 2 bin 230 madalya ve 176 kupayla kentin sportif kimliğine güç kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ulusal ve uluslararası spor arenasında elde ettiği başarılarla Gaziantep'in adını gururla duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları, sporcu yetiştirme programları ve katılım sağlanan çeşitli organizasyonlarla kulüp, son yıllarda şehrin sportif kimliğine önemli katkılar sağladı.

34 farklı branşta 2 bini aşkın lisanslı sporcu

GBB Spor Kulübü, 34 farklı branşta toplam 2 bin 57 lisanslı sporcuyu bünyesinde barındırıyor. Engelsiz sporlar alanında da büyük bir başarıya imza atan kulüp, 60 lisanslı sporcu ve toplamda 320 genel katılımcı ile engelsiz sporların yaygınlaşmasına öncülük ediyor.

2 bin 230 madalya ve 176 kupa

GBB Spor Kulübü'nün başarıları, kazandığı toplam 2 bin 230 madalya ve 176 kupa ile taçlanıyor. Engelsiz sporlar kategorisinde ise toplam 101 madalya ve 1 Süper Lig ikinciliği kupası bulunuyor. Bocce, atletizm, yüzme, tekerlekli basketbol, bilek güreşi ve judo gibi branşlarda başarıdan başarıya koşan kulüp, aynı zamanda 4 altın kemer kazanarak da kenti gururlandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kulübün başarılarına ilişkin, "GBB Spor Kulübü'müz, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir başarı hikayesidir. Altyapıdan yetişen sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenalarda kazandığı başarılarla gurur duyuyoruz. Engelsiz sporlar gibi çok özel bir alanda gösterdiğimiz çaba ise bizim sosyal sorumluluk bilincimizin en güzel yansıması. Gaziantep'i bir spor şehri haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP