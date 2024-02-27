Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Salonu Sayısını Artırıyor

Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te hizmet veren 40 yeni spor salonunu 3'üncü döneminde 50'ye çıkaracağını belirterek, 3 bin kişi kapasiteli Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu'nu ise bir buçuk yıl içerisinde hizmet vermeye hazır hale getireceklerini söyledi.

"Spor dostu Gaziantep" anlayışıyla 7'den 70'e herkese sporu sevdirmek ve günlük hayatta hareketli yaşamı kalıcı hale getirmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor çatısı altında yaptığı yatırımlara yeni döneminde de devam etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda Başkan Fatma Şahin, Karkamış, Nurdağı ve Araban gibi ilçelerde spor tesisleri inşa ederek merkezden uzak ilçelerde erişilebilirliği artırırken, yeni dönemde de yine yetenekli sporcuları keşfetmek ve insanların spor alışkanlığına güç kazandırmak için spor salonları inşa etmeye hazırlanıyor.

Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak gerek sağlıklı bir bedene sahip olmak gerekse de henüz küçük yaşlarda çocukların yeteneklerini keşfederek doğru spor eğitimini vermek için çalıştıklarını belirterek, "Biz spor salonlarımız ve tesislerimizle bugüne kadar birçok gencin madalyalar ve kupalar kazanarak şehrimizi gururlandırdığını gördük. Bu çalışmalarımızın meyvelerini her geçen gün almayı sürdürüyor, kupa ve madalya sayımızı artırıyoruz. Bilim insanlarının da dile getirdiği üzere 7 bir eğitimin başlangıcı için çok geç. Bu yüzden biz kentin birçok noktasına spor salonları inşa ediyoruz. Bunun temelinde çocukların erken yaşta yeteneklerini keşfetmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin en iyi sporcularının çıkmasının yolunu açarken aynı zamanda yaşamlarına da dokunuyoruz" dedi.

Modern dünyada hareketli yaşamın öneminden de bahseden Başkan Şahin, "Spor sağlık demek. Bugün yaşam süresinin uzun olduğu ülkelere ve şehirlere baktığımızda sporun ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Bizim spor adı altında şehre kazandırdığımız tesis ve salonlar aynı zamanda sağlık bireylerin oluşmasının da önünü açıyor. Ayrıca engelli vatandaşların yararlanabileceği Engelsiz Spor Salonu yapacağız. Futbolun gelişmesi için amatör futbol kulüplerinin kullanacağı Amatör Futbol Kompleksi hizmete sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP