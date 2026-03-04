Gaziantep-Fenerbahçe Maçında Işık Sorunu - Son Dakika
Gaziantep-Fenerbahçe Maçında Işık Sorunu

04.03.2026 21:46
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç, ışıklandırma sorunu nedeniyle 1 saat gecikmeyle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle zamanında başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı.

Teknik ekiplerin çalışması sonucu 40 dakika sonra ışıklandırma sorunu çözüldü ve ardından takımlar ısınmak için tekrar sahaya çıktı.

Karşılaşma bir saat gecikmeli olarak 21.30'da başladı.

Kaynak: AA

