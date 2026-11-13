Gaziantep FK, 11 haftada 9 gol atıp 16. sıraya gerileyerek en kötü başlangıcını yaptı - Son Dakika
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Gaziantep FK, 11 haftada 9 gol atıp 16. sıraya gerileyerek en kötü başlangıcını yaptı

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Gaziantep FK, 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında 9 gol atarak 2023-2024'teki en kötü gol başlangıcını tekrarladı. Kırmızı-siyahlı ekip, son 7 maçta yalnızca 1 puan alıp 8 puanla 16. sıraya geriledi.

Trendyol Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK, hücum hattında yaşadığı gol sıkıntısını aşmakta zorlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında rakip fileleri 9 kez havalandırarak Süper Lig'de bu alanda en kötü başlangıcını tekrarladı.

Ligde ilk kez mücadele ettiği 2019-2020 sezonundan bu yana ilk 11 maçta en az gol attığı dönemi 2023-2024 sezonunda 9 golle yaşayan Gaziantep temsilcisi, bu sezon da aynı sayıda kaldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

İlk yarılarda gol bulmakta zorlandı

Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 11 lig karşılaşmasının 10'unda ilk 45 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.

İlk yarılarda kaydettiği 4 golün tamamını Göztepe karşısında bulan Güneydoğu temsilcisi, söz konusu müsabakanın devresine 4-0 önde girdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın ilk yarılarında ise gol atma başarısı gösteremedi.

Son 7 maçta yalnızca 1 puan

Gaziantep FK, Göztepe galibiyetinin ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu süreçte yalnızca 2 gol atabilen ve kalesinde 14 gol gören kırmızı-siyahlılar, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puan toplayan Gaziantep ekibi, 16. sıraya geriledi.

Gaziantep FK, böylece Süper Lig tarihindeki en düşük puanlı sezon başlangıcını da yaşadı.

Gaziantep FK'nin Süper Lig'de mücadele ettiği 8 sezondaki ilk 11 maç itibarıyla gol performansı şöyle:

SezonAtılan golGol atılamayan maç
2019-2020162
2020-202117-
2021-2022124
2022-2023152
2023-202495
2024-2025152
2025-2026154
2026-202795

Kaynak: AA
Gaziantep FKFutbolSporSon Dakika

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