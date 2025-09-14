Gaziantep FK 2-0 ile Kocaelispor\'u geçti

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Kocaelispor'un lige kötü başlamasından dolayı agresif ve katı savunma ile oynayacağını bildiklerini ve buna göre hamle yaptıklarını kaydeden Yılmaz, "Eğer ki final paslarında başarılı olsaydık belki de 5-6 olurdu. Futbol kaçırılan goller ve yapılan hatalarla güzeldir. İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacaklar ve hak ettiğimiz yere geleceğiz. Kocaelispor'un oyunu içinde kötü bir oyun dememek lazım, biz oyuna cesaretli başladık ve cesaretli bitirdik. Önde birebir baskı ile sürdürdük. Son 10 dakika 2-0'ı bulunca farklı bir düzene geçtik. Onların oyunundan ziyade biz özgüvenli ve cesaretliydik" dedi.

SELÇUK İNAN:

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan; 3 puana ihtiyaçları olduğunu, kazanmak istediklerini ancak istedikleri mücadeleyi veremediklerini belirtti. Üzerlerinde oluşan baskıyı hissettiklerini dile getiren İnan, "Bu baskı hem olumlu hem olumsuz üstümüze yansıdı. Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü. İşimiz zor, kolay değil. Daha önce de söyledim, oyuncular birbirini henüz tanımıyor. Daha bir iki tane antrenman yapabildik. Bu oyuncular iyi ve karakterli oyuncular, dışarıdan aldığınız her futbolcu hemen adapte olamıyor. Takımın hepsi ilk defa sahaya çıktı. Mutlaka kazanmamız gerekiyor ama zor bir ligdeyiz kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak. Uzun zamandır maç yapmayan oyuncularımız, milli takıma gidenler vardı. İşimizin kolay olmayacağını biliyordum. İşler istediğimiz gibi gitmedi, çalışacağız. Oyuncuların birbirine alışmasını bekleyeceğiz bu futbol başka şansımız yok. Daha fazla pozisyona giren bir takım yaratmak adına belli değişiklikler yapacağız" diye konuştu.