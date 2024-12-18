Gaziantep FK, 52 Orduspor'u Geçti - Son Dakika
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Gaziantep FK, 52 Orduspor'u Geçti

Gaziantep FK, 52 Orduspor\'u Geçti

Gaziantep FK, Türkiye Kupası 5. Turu'nda 52 Orduspor'u 2-0 yenerek gruplara yükseldi.

18.12.2024 22:45
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Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda konuk ettiği 52 Orduspor FK'yı 2-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Furkan Soyalp'in kullandığı serbest vuruşa arka direkte Ertuğrul Ersoy'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ortasında Eren Çakır'ın arka direkte vuruşunda top auta gitti.

31. dakikada topla rakip ceza sahasına ilerleyen Ertuğrul Ersoy'un vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

52. dakikada 52 Orduspor FK'da sağ kanattan Bilal'in ortasına kale önünde Harun'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

61. dakikada sağ kanattan Ömürcan Atan'ın ortasına kale önünde Kenan Kodro dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

69. dakikada sağ kanattan Mirza Cihan'ın yerden kale önüne ortasında Kenan Kodro topu filelere yolladı. 2-0

85. dakikada 52 Orduspor FK oyuncusu Bilal Gülden, M'Bakata'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

89. dakikada Muhammed Taha'nın ceza sahasından kaleye aşırtma vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

Hakemler: Davut Çelik, Yusuf Bozdoğan, Batuhan Sarıgül

Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, Cyril Mandouki, Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir (Salem M'Bakata dk. 34), Furkan Soyalp (Qentin Duabin dk. 58), Eren Çakır (Halil İbrahim Dervişoğlu dk. 46), Öğün Özçiçek, Ali Ablak (Mustafa Eskihallaç dk. 58), Mirza Cihan (Muhammed Taha Gezer dk. 88), Kenan Kodro

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Bruno Viana, Çağan Taş, Mehmet Samet Kalkan, Nevzat Gezer

Teknik Direktör: Selçuk İnan

52 Orduspor FK: Egeberk Babel, Hüseyin Karabey (Faruk Öcal dk. 75), Yunus Emre Köse, Berkay Arı, Emre Fırtına (Enes Yetim dk. 75), Bilal Gülden, Ufuk Özcan, Ali Kemal Başaran, Kadir Ari (Nevzat Bilen dk. 75), Yusuf Atasoy (Rıdvan Tekkeşin dk. 89), Harun Özcan (Emre Gemici dk. 86)

Yedekler: Emre Berat Beyli, Uğur Ayhan, Nazmi Candoğan

Teknik Direktör: Cahit Erçelik

Goller: Kenan Kodro (dk. 61 ve dk. 69) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Bilal Gülden (dk. 86) (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Kadir Ari, Ufuk Özcan (52 Orduspor FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, 52 Orduspor'u Geçti - Son Dakika

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