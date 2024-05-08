Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

08.05.2024 19:33
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idmanda, geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Gaziantep FK yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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