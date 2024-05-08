Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idmanda, geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Gaziantep FK yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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