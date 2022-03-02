Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde Alanya'ya gidecek.
Kaynak: AA
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