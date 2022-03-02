Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır

02.03.2022 13:55
Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde Alanya'ya gidecek.

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:11 Florida'da hız yaptığı için polise yakalandı, Putin'i suçladı: Meğer nükleer savaştan kaçıyormuş!
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
13:04 Rusya adına 3 üst düzey isimden açıklamalar! Peskov, Şoygu ve Lavrov konuştu! Üçü de savaş sürecek dedi!
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Herkes Lviv'e gitmek istiyor ama şehirde barınacak yer kalmadı
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:02:54. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement