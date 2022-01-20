Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu çalışmanın ardından Antalya'ya gidecek ve hazırlıklarını orada sürdürecek.
Kaynak: AA
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