 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile erteleme maçında karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile erteleme maçında karşılaşacak

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Gaziantep ekibi, maçta eksiklerle mücadele edecek. Teknik direktör Marius Sumudica'nın durumu ise maç günü belli olacak.

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile erteleme maçında karşılaşacak
09.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:18
Abone Ol

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 18 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

Topladığı 20 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de sarı kart cezalısı takım kaptanı Papy Djilobodji'nin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Bikel ve Gradel, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus ve Markovic, bu maçta sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Sumudica'nın durumu maç günü belli olacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, dün artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisi devam eden Sumudica'nın takımının başında sahada olup olmayacağı maç günü netlik kazanacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Hatayspor, Gaziantep, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile erteleme maçında karşılaşacak - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:20:20. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile erteleme maçında karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement