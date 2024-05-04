Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?