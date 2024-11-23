Gaziantep FK, Başakşehir'i 2-0 Geride Bıraktı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Başakşehir'i 2-0 Geride Bıraktı

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ile oynanan maçta ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

23.11.2024 17:16
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Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalışır

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Halil Dervişoğlu, Lungoyi

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lima, Opoku, Hamza Güreler, Duarte, Berkay Özcan, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Serdar Gürler, Deniz Türüç (Dk. 32 Figueiredo) Piatek

Goller: Dk. 27 Kozlowski, Dk. 45+3 Sorescu (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Gaziantep FK, RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

20. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutta, top üstten auta çıktı.

27. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sol kanattan Duarte'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu ayağıyla uzaklaştırdı. Ceza sahasında Kozlowski, önünde kalan topu filelere gönderdi.

45+3. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sorescu'nun ceza yayının önünden çektiği sert şutta, top kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gitti: 2-0

Gaziantep FK, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Başakşehir'i 2-0 Geride Bıraktı - Son Dakika

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