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Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'dan ilk yarı değerlendirmesi - Son Dakika

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'dan ilk yarı değerlendirmesi

29.12.2021 00:57
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'dan ilk yarı değerlendirmesi

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının bitmesinin ardından kulübün resmi internet sitesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının bitmesinin ardından kulübün resmi internet sitesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 4 karşılaşmada 10 puan aldıklarını ifade eden Akınal, ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir performans sergileyeceklerine söyledi.

Çaykur Rizespor karşılamasıyla Süper Lig'in ilk devresini galibiyetle kapatan Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci yarı için hazırlıklara başladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal da son 4 maçta 10 puan topladıklarını ve ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergileyeceklerini belirtti. Transfer noktasında hata yapmamak istedikleri de sözlerine ekleyen Akınal, kulübe genç ve başarılı oyuncuları dahil etmeye çalışacaklarını dile getirdi.

"Son dönem performansımızdan memnunum"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün oynadığı son dört maçta 10 puan toplamasından dolayı oldukça mutlu olduklarını aktaran Cevdet Akınal, "Ligde her maçın önemini ve zorluk seviyesini biliyoruz. Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergilediğimiz dönemler oldu ancak özellikle son dört maçımıza baktığımız zaman 10 puan toplamayı başardık. Gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız belki deplasmanda şanssızlıklar yaşamasaydık şuan ilk beş takım arasında yer alabilirdik. Ancak önemli olan ligin sonunda bu hedefe ulaşabilmenizdir. İnşallah bu grafiğimizi sezonun ikinci yarısına da yansıtıp, çok daha iyi noktalara doğru ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

"Galibiyeti Gaziantep'e armağan ettik"

Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyetin üç puandan daha fazla önem taşıdığını sözlerine ekleyen Cevdet Akınal, "Çaykur Rizespor maçını gerçekten çok önemsiyorduk, çünkü bizim için bir çok anlam taşıyan bir karşılaşmaydı. Hem deplasmanda bir şanssızlığımız vardı hem de 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşuna denk gelen bu günde kazanarak şehrimizi sevindirmek istiyorduk. Çok şükür teknik heyetimiz ve futbolcularımız ellerinden geleni yaptılar ve önemli bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyet üç puandan bile daha değerliydi. Gaziantep şehrimize armağan olsun, bize güvenmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

"Transferde hata yapmayacağız"

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfere yoğunlaşacaklarını ifade eden Cevdet Akınal, "Teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuz arasında güzel bir ilişki devam ediyor. Kulübümüzün geleceği adına önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Transfer dönemi de bu doğrultuda büyük önem taşıyor. Aramıza genç ve potansiyeli yüksek arkadaşlarımızı katmayı hedefliyoruz. Amacımız bu kulübün her kuruşuna sahip çıkarak, gelecek dönemlerde de büyümemize yardımcı olacak isimleri alabilmek. Tabi bunun yanında sürdürülebilir bir başarı yapısı oluşturmaya devam edeceğiz. Transferde hata yapmak istemiyoruz, hocamızın raporu ve ortak akılla önemli işler başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Federasyonumuza teşekkür ederim"

Sezonun ilk yarısında birçok kez hakem hatasıyla karşılaşılmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük saygı duyduklarını sözlerine eklyen Cevdet Akınal, "Bu sezon ne yazık ki, belki de her takım gibi bizimde hakem hatalarından dolayı canımız yandı. Ancak son haftalarda bu hataların minimize olduğunu görüyoruz. Nasıl ki hata durumunda bunları dile getiriyorsak, olumlu performanslarda da hakemlerimize ve federasyonumuza destek olmamız gerekiyor. Bunu şahsi veya kulübümüz adına değil Türk futbolunun gelişmesi adına yapmak zorundayız. O yüzden Nihat Özdemir ve ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Umarım hakem hataları, sahadaki performansların hiçbir zaman önüne geçmez. Bizlerde futbolun güzelliklerinden bahsetmeye devam ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'dan ilk yarı değerlendirmesi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'dan ilk yarı değerlendirmesi - Son Dakika
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