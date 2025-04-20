Gaziantep FK Başkanı Hakemleri Eleştirdi - Son Dakika
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Gaziantep FK Başkanı Hakemleri Eleştirdi

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Başakşehir mağlubiyetinin ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

20.04.2025 18:01
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SÜPER Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK'ya 2-1 yenilen Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, "Zorbay Bey bir de FIFA kokartlı hakemsin. Sana nasıl o kokartı vermişler? Kokartı verenleri de kınıyorum" dedi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, deplasmanda Başakşehir FK'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ANADOLU KULÜPLERİNİN NE HİKMETSE KADERİ BU'

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yaşanan hakem hatalarını vurgulayan konuşmasına başlarken, "Türk futbolu adına şu saatten sonra endişe duymaya başladım. Bir kulüp başkanının ya da yöneticinin her maç sonrası çıkıp serzenişte bulunmasını en çok kınayan insanlardan biriyim. Evet bu futbol. Birileri kazanacak ve birileri yenilecek ama bariz şekilde bu kadar hakem hatası ile karşı karşıya kaldığımız için üzgünüz. Başakşehir'i ve takımımı kutluyorum. İyi bir mücadeleydi. Ne yazık ki konuşmadan edemiyorum. İnsanın bu kadar canı yakılmaz. Anadolu kulüplerinin ne hikmetse kaderi bu! Biz ne zorluklarla, ne gözyaşları ile bir takım kurup Türk futbolunu bir adım daha ileri götürmek adına mücadele ederken, böyle ne olduğu bilinmeyen hakemler yüzünden maçımız katledildi. Başakşehir'in kendine çalacağı bir düdüğe ihtiyacı yok. Başakşehir iyi bir takım ve iyi bir ismi var. Gaziantep de Türkiye'nin 6'ncı büyük şehridir. Gaziantep halkının bu kadar hakkının yenilmemesi lazım" şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Zorbay Küçük'ü eleştiren Yılmaz, "Zorbay Bey'in sayesinde 'Siz yoksunuz, siz kimsiniz ki buralarda futbol oynuyorsunuz' mesajını aldık. Spora gönül veren Türk halkı lütfen bu maçı izlesin, bariz bir şekilde biz ne yaptık ki? En az penaltı kullanan, en çok kart gören takımız. Hocamız size ne yaptı? Uyarmadan gelip kırmızıyı veriyorsun. Bir de FIFA kokartlı hakemsin. Sana nasıl o kokartı vermişler? Kokartı verenleri de kınıyorum. Biz kendi evlatlarımıza güvenmeyip kime güveneceğiz? Sezonun başından beri 'Onlar bizim evlatlarımız. Türk futbolunu Türk hakemler yönetmeli' diye 20 takım içerisinde her seferinde dile getiren bir takımız. Biz mesajımızı aldık" ifadelerini kullandı.

'TÜRK HAKEMLERİNE HALA GÜVENİYORUM'

Yine de Türk hakemlerine güvendiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Onlar bizim evlatlarımız. Bariz bir şekilde gözümüze sokarak bunları yapmasınlar. Futbol adına yazık. Bu maçta yaşananlar çok zorumuza gitti. Biz ne zorluklarla bu takımı buraya getirdik. İşimizi yapıp futbolumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bizi bıraksınlar sahada topumuzu oynayalım. Kimse bizim hakkımızı yemesin, biz de kimsenin hakkını yemeyelim" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Hakemleri Eleştirdi - Son Dakika

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