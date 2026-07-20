Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ve duran top çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Belgrad'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?