Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli okçular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti. Bakan Bak, milli okçuların ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ve başarılar dilediğini belirtti.