Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı. Taraftarlar da antrenmana gelerek takıma destek verdi. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

09.03.2024 20:47  Güncelleme: 20:48
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda, maçın taktik çalışması gerçekleştirdi.

Taraftarlar ise antrenmanı ziyaret ederek futbolculara ve teknik heyete destek verdi.

Güneydoğu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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