Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor\'a 1-0 yenilerek düşme hattına demir attı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, son oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra puan kayıplarına engel olamadı.
Deplasmanda Antalya ekibine karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle ligin düşme hattına demir atan Güneydoğu ekibi, geride kalan 11 maçta sadece tek galibiyete ulaşabildi. Bu süreçte İstanbulspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, diğer karşılaşmalardan da 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Son 11 lig maçında sadece 9 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 28 puanla 18. sırada bulunuyor.
2 maçtır gol atamıyor
Geçen hafta evinde RAMS Başakşehir'e 2-0, dün de deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, son 2 maçtır gol yollarında suskun kaldı.
Gaziantep FK, Başakşehir maçı öncesi oynadığı 6 karşılaşmada da gol atma başarısı göstermişti.
3 oyuncu kart sınırında
Gaziantep ekibinde üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel ve Bakata, bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Takımda ayrıca sakatlığı bulunan Acosta'nın tedavisi ise devam ediyor.
Gaziantep FK, ligin 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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